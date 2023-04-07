Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu kimdir? Fatih Furkan Yazıcıoğlu aday olacak mı?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:50

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 13:50

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından Yazıcıoğlu'nun aday olacağı konuşuluyordu. Yazıcıoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

FATİH FURKAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun iki çocuğundan biridir. Fatih Furkan Yazıcıoğlu, 2017'de evlendi.

FATİH FURKAN YAZICIOĞLU ADAY OLACAK MI?

Fatih Furkan Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, adaylık konusuyla ilgili ''Benim 14 yıldır olduğu gibi bugün de tek bir gündemim var o da hak ve adalettir. 14 yıldır sonuçlanmasını beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili neredeyse hiçbir netice alınamamışken şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir.'' ifadelerini kullandı.