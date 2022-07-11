Muhtar havaya rastgele ateş açtı, merminin isabet ettiği kişi öldü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde köy muhtarının havaya rastgele ateş açması sonucu merminin isabet ettiği kişi hayatını kaybetti. Muhtar gözaltına alındı.

AA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:37
Muhtar havaya rastgele ateş açtı, merminin isabet ettiği kişi öldü
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi hayatını kaybetti. Tezcan köyü Kayaardı Mahallesi'nde köy muhtarı M.Ö'nün tabanca ile havaya rastgele ateş açması sonucu merminin isabet ettiği Hamdi Çelik, yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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