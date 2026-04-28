Muhtara ait minibüs alev alev yandı: Kundaklama iddiası!

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Katırlı köyünde, muhtar Hanifi Kızıltaş'a ait köy servisi ve öğrenci servisi olarak da kullanılan minibüs gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı.

'KUNDAKLAMA' İDDİASI

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayda kundaklama ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Yetkililer, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.