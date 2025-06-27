Muhtarın 14 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddialarını gündeme getirdiği için yargılanan Emine Gizem Çetiner'e beraat: 'Haksızlığa susmayacağım!'

Karaman'da Ensar Vakfı’ndaki 45 çocuğa istismardan hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’ya il milli eğitim müdürü olarak atanmasına tepki gösteren ve 544 gündür Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylemde olan psikolog Emine Gizem Çetiner, Şanlıurfa’da 14 yaşındaki bir çocuğun da bir muhtar tarafından istismar edilmesine ilişkin iddiaları gündeme getirdi.





BERAAT KARARI VERİLDİ

İddialara ilişkin açılan davada 8 yıl 4 ay hapis cezası alan muhtar Nihat Yıldırım, Çetiner’e dava açtı. Çetiner’in “kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan yargılanacağı davanın karar duruşması bugün Şanlıurfa 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, Çetiner hakkında beraat kararı verdi.





Cumhuriyet’e değerlendirme yapan Emine Gizem Çetiner, “Bugün duruşmaya avukatlar ve STK temsilcileri geldi. Özellikle Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Bilge Çarpıcı çok etkili bir savunma yaptı. Savcı mütalaayı açıkladığında beraatımı istedi. Hakim de beraat verdi. Karşı tarafın avukatı bu duruma çok sinir oldu ve gülerek, imalı şekilde beni tebrik etti” dedi.

"BABAMIN RUHU YANIMDAYDI"

“Çok mutluyum” diyen Çetiner, “Çünkü cesaretin ödüllendirildiği, adaletin ödüllendirildiği, arsızlığın da cezalandırıldığı bir gün oldu. Beraat almam benim çocuk hakları noktasında daha fazla mücadele etmem demek oluyor. Aynı zamanda da bugün babam için de mücadele ettim. Babamın ruhu yanımdaydı. Haksızlığa susmayan bir birey olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.