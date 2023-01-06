Muhtarlığı sınıfa çevirdiler

06 Ocak 2023 Cuma, 07:09

İzmirli kadın muhtar, mahallesinde çok sayıda okuma yazma bilmeyen kadın olduğunu fark edince eğitim seferberliği başlattı. Muhtarlığın bir bölümü sınıfa çevrilirken 6 metrekarelik alanda 350 kadın okuma yazma öğrendi.

Hayatları değişen kadınların bazıları dışarıdan liseyi bitirdi, bazıları iş hayatına girdi. Karabağlar ilçesi Refet Bele Mahallesi Muhtarı Hatice Akar, 2014 yılında muhtar seçildi. Muhtar olduğunda mahallesindeki birçok kadının okur yazar olmadığını fark eden Akar, 2015 yılında mahalleli bir kadına okuryazarlık öğretmeye başladı.

Zamanla Akar’ın eğitim seferberliği mahalle kadınlarının kulağına gitti. Muhtarlık binasında dersler sürerken alanın yetmediğini düşünen Akar, bu kez de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kapısını çaldı. Soyer’in girişimi ile muhtarlığın mevcut alanı sınıfa çevrildi, muhtarlık binası da sınıfın üst bölümüne inşa edildi. Kurs saatleri ise hafta içi sabah, öğlen, akşam ve hafta sonu olarak belirlendi. Bu sayede çocuğunu okula götürmek zorunda olan ya da işe giden kadınlar kendi uygunluk durumlarına göre kurslara katılabildi. Dersler bazen tek kişiye, bazen de 3 kişiyle birden verilince kursiyerlerle bire bir ilgilenilmesi sağlandı. Kadın muhtarın girişimiyle 6 metrekarelik alanda şimdiye dek 350 hayat değişirken kadınlar okuryazar oldu.