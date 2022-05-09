Müjdat Gezen, 62'nci sanat yılını Torbalı'da kutladı
Usta oyuncu, Cumhuriyet yazarı Müjdat Gezen, 1990'lı yılların başında fahri hemşehrisi ilan edildiği İzmir'in Torbalı İlçesi'nde bu kez "Baba- Kız" adlı yeni oyununu sergiledi.
1990’lı yılların başında dönemin Torbalı Belediye Başkanı Ertan Ünver ve Torbalı Belediye meclisi tarafından Torbalı’nın fahri hemşehrisi ilan edilen duayen sanatçı Müjdat Gezen 62. sanat yılında, “Baba – Kız” adlı yeni oyununu sergilemek için dün Torbalılılarla buluştu.
Torbalı Belediyesi tarafından özel bir videoyla 62. sanat yılını duygu dolu anlarla kutlayan Müjdat Gezen’e Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin tarafından fahri hemşerilik beratı verildi. Torbalı’nın kendisi için çok farklı bir önemde olduğunu belirten duayen sanatçı, yapılan sürprizlerden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek ‘hemşehrilerine’ teşekkür etti.
'BABA KIZ'
Uzun yıllardan bu yana yurtdışında yaşayan kızı Elif Gezen ile "Baba Kız" oyununda aynı sahneyi paylaşan usta oyuncu Müjdat Gezen, kızının bestelediği şiirleri ve kızıyla olan anılarıyla, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Müjdat Gezen ve Kızı Elif`in hüzünlü ve komik anıları yaklaşık 3 saat boyunca konukları kah güldürdü kah duygulandırdı. Oyun sonunda gösterdikleri üstün performans nedeni ile Müjdat Gezen ve Kızı Elif Gezen uzun süre ayakta alkışlandı. Gezen için aralarında Cüneyt Arkın, Metin Akpınar, Uğur Dündar gibi çok sayıda sanatçı ve dostunun özel dileklerinin yer aldığı videoyla usta sanatçıya sürpriz yapan Torbalı Belediyesi, ayrıca fahri hemşehri beratını da Gezen’e takdim etti.
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