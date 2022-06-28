Müjdat Gezen Cüneyt Arkın'ı anlattı: 'İki gün evvel ona doktorumu göndermiştim'
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi. Arkın ile yıllarca aynı sahnede rol almış olan Müjdat Gezen, Cumhuriyet'e konuşarak usta oyuncu Arkın'ı ve onunla olan anılarını anlattı. Gezen, "Abimden öteydi, o kadar kötüyüm ki anlatamam. Çok üzgünüm, çok" ifadelerini kullandı.
Yeşilçamın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, dün gece kalbinin durması sebebiyle İstanbul Beşiktaş’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Arkın'ın ölümü sevenlerinde şok etkisi yarattı. Hastaneden yapılan açıklamada, usta oyuncunun kalbinin durması sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Usta oyuncu ile yıllarca aynı sahnede rol almış olan Müjdat Gezen, Cumhuriyet'e konuşarak, Arkın ile olan anılarını anlattı. Gezen şunları söyledi:
- Çok kötüyüm. İki gün evvel Betül ile konuştum, kırıklığı vardı. Aile doktorumuz Gündüz Bey'i gönderdim ve Gündüz 'KOAH'ın onu çok zorladığını' söyledi. Cüneyt KOAH'tı, nefes alabilmesi için bir makine gerekiyordu, neyseki bir yakınımızda vardı ve o getirdi. Ancak önceki gece nefes alamamış, kötüyüm deyip düşmüş. Kalbi durduktan sonra masaj yapmışlar hastanede ancak fayda etmemiş.
- Yeşilçamın ilk yıllarından beri -1960'lı yıllarda- tanışırız Cüneyt abiyle. Ağabeyimden öteydi. O kadar kötüyüm ki anlatamam. Çok üzgünüm, çok...
"SAHNEDEYKEN ALDIĞI ALKIŞI KİMSEYE DUYMAMIŞTIM"
Cüneyt Arkın ile unutamadığı anılarına da değinen Müjdat Gezen, aralarındaki güldüren hatırayı şu sözlerle anlattı:
- Geçtiğimiz yıllarda son 6-7 yıldır yazdığım 3 oyunda birlikte oynadık. Sahneye çıktığı zaman aldığı alkışı ben hiç kimsede duymamıştım. Bir gün perde arasında yaklaştım; 'Kusura bakma ama bundan sonra beraber olamayacağız' dedim. 'Niye?' diye sordu, ben de 'Benden çok alkış alıyorsun' dedim. Ağabey ve kardeşten öteydik. Benim doktorumun söylediğine göre, KOAH onu çok zorluyordu. Cüneyt Arkın yalnızca iyi bir dost, ağabey, aktör ve doktor değildi. Onun dışında yıllarca alkole karşı Avrupa ve Türkiye'yi dolaşarak içki karşıtı konferanslar yaptı. Kaybettik, içim çok buruk.
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