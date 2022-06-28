Müjdat Gezen Cüneyt Arkın'ı anlattı: 'İki gün evvel ona doktorumu göndermiştim'

28 Haziran 2022 Salı, 12:32

Yeşilçamın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, dün gece kalbinin durması sebebiyle İstanbul Beşiktaş’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Arkın'ın ölümü sevenlerinde şok etkisi yarattı. Hastaneden yapılan açıklamada, usta oyuncunun kalbinin durması sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Usta oyuncu ile yıllarca aynı sahnede rol almış olan Müjdat Gezen, Cumhuriyet'e konuşarak, Arkın ile olan anılarını anlattı. Gezen şunları söyledi:

Çok kötüyüm. İki gün evvel Betül ile konuştum, kırıklığı vardı. Aile doktorumuz Gündüz Bey'i gönderdim ve Gündüz 'KOAH'ın onu çok zorladığını' söyledi. Cüneyt KOAH'tı, nefes alabilmesi için bir makine gerekiyordu, neyseki bir yakınımızda vardı ve o getirdi. Ancak önceki gece nefes alamamış, kötüyüm deyip düşmüş. Kalbi durduktan sonra masaj yapmışlar hastanede ancak fayda etmemiş.

Yeşilçamın ilk yıllarından beri -1960'lı yıllarda- tanışırız Cüneyt abiyle. Ağabeyimden öteydi. O kadar kötüyüm ki anlatamam. Çok üzgünüm, çok...

"SAHNEDEYKEN ALDIĞI ALKIŞI KİMSEYE DUYMAMIŞTIM"

Cüneyt Arkın ile unutamadığı anılarına da değinen Müjdat Gezen, aralarındaki güldüren hatırayı şu sözlerle anlattı: