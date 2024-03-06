Mükremin Gezgin resmen askere gidiyor: Birliği belli oldu

Yayınlanma: 06.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 06.03.2024 - 09:42

TikTok hesabında yayınladığı hamilelik görüntüleriyle dikkat çeken fenomen Mükremin Gezgin, asker kaçağı çıktığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından Haymana Askeri Birliği'ne teslim olacağını duyuran Gezgin, 19 Mart'ta askere gidecek.

Mükremin Gezgin asker kaçağı çıkmasına ise "Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım?" diyerek duruma isyan etmişti.

Kendini kadın olarak hissettiğini belirten ve askere gitmek istemediğini belirten Mükremin Gezgin çeşitli başvurular ve raporlar alarak askerden muaf olmaya çalışmıştı.