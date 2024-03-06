Mükremin Gezgin resmen askere gidiyor: Birliği belli oldu

Kendini kadın olarak hissettiğini belirten ve askere gitmek istemediğini belirten Mükremin Gezgin 19 Mart'ta askere gidiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 09:42
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TikTok hesabında yayınladığı hamilelik görüntüleriyle dikkat çeken fenomen Mükremin Gezgin, asker kaçağı çıktığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından Haymana Askeri Birliği'ne teslim olacağını duyuran Gezgin, 19 Mart'ta askere gidecek. 

Mükremin Gezgin asker kaçağı çıkmasına ise "Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım?" diyerek duruma isyan etmişti.

Kendini kadın olarak hissettiğini belirten ve askere gitmek istemediğini belirten Mükremin Gezgin çeşitli başvurular ve raporlar alarak askerden muaf olmaya çalışmıştı.


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