‘Mülakat kalkacak’ vaadine karşın TÜSEB’e özel şartlı ilan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi vaadi olan mülakatın kaldırılması yine sözde kaldı.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan yönetim kurulu başkanlığını Bakan Fahrettin Koca’nın yaptığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), personel alımında mülakat şart koştu. İlanda arşiv taraması ve güvenlik soruşturması yapılacağı belirtilirken bazı ilanlarda ise “Kamu personeli alımında teknik ya da sağlık hizmetleri kapsamında iş tecrübesi, sertifika, ayrıntılı sertifika istenmez” hükmüne karşın çeşitli sertifikalara sahip olma ve tecrübe şartı arandı. Kurumun biyolog ilanında “biyobankalama” alanında eğitim sertifikası ve tecrübe sahibi olma, psikolog ilanında “halka sağlığı, yaşlanma ve yaşlı sağlığı alanlarında bilimsel faaliyetlerin olması”, avukat ilanında “fikri ve sinai mülkiyet hakları süreçlerinde tecrübeli olma”, kimyager ilanında ise “biyofarmasötik ürünlerin alt akım proseleri ile ilgili deneyime sahip olma” şartları yer aldı. Programcı ilanında “bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malüllük aylığı almamış olma” şartı arandı.
SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “2018 seçimleri öncesi vaad edilen 3600 ek gösterge vaadi 2023’ün ocak ayında hayata geçmişti. Gençler, mülakat vaadinin gerçekleşmesi için bir sonraki seçimi beklemek istemiyor” dedi. Yalçınkaya, arşiv taraması ile güvenlik soruşturmasının da hukuki olarak sorunlu olduğunu belirtti.
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