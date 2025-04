Mülakat mağduru, atanmayan öğretmenlerden Bakan Tekin'e anlamlı soru: 'Tasarruf tedbirlerinin öznesi neden biziz?'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:57

Güncelleme: 21.04.2025 - 14:57

Atanmayan ve atama bekleyen öğretmenler 15 bin atama kararına, branşlar arasındaki adaletsiz kontenjan dağılımına ve mülakat haksızlıklarına karşı seslerini yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplandı. Öğretmenler "Susma haykır ek atama şarttır" ve "Öğretmenin yeri sokak değil sınıftır" sloganları attı. CHP'li milletvekilleri Suat Özçağdaş, Cemal Enginyurt, Mustafa Adıgüzel ve Okan Konuralp, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile eğitim sendikaları da öğretmenlere destek verdi.

''BİZİ SAYILARIN ARKASINA ÖTELEMEYİN''

Öğretmenler, "Toplam öğretmen açığı 200 bini aşmışken neden tasarruf tebdirlerinin öznesi öğretmenler oluyor?" tepkisini gösterdi. "Öğretmenleri sayıların arkasına ötelemeyin" çıkışını yapan mağdur öğretmenler, ücretli öğretmen sayısı kadar ek atama taleplerini dile getirdi.

''EĞİTİMİN NİTELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ''

Siyasilerden ilk sözü Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce aldı. Eğitim siyasallaşma ve çatışmanın odağı haline geldiğini söyleyen İnce, "Biyoloji 27, fizik 61, matematik 117, edebiyat 29, din kültürü bin 802 atama. Sizin adaletiniz bu mu? Eğer biyolojiye 27, din kültürüne bin 802 atarsanız bu ülkede ikisi de aç kalır. Hepimiz aç kalırız. AKP'den önce kitaplar parayla idi. Okullar ücretsizdi. Şimdi tam tersi. Çocuklar sınavla, milli eğitim yöneticileri torpille bir yere geliyor. Eğitimde en kolay iş bina yapmaktır. Zor olan niteliğini yükseltmektir. Erdoğan hükümeti eğitimin niteliğini düşürdü" dedi.

''ÜCRETLİ KÖLE DEMEKTİR''

İnce'den sonra CHP'li Özçağdaş konuştu. "Ücretli öğretmen demek ücretli köle demektir" diyen Özçağdaş, "20 sene çalışsa emekli olmayacak kaçak işçi demektir. Torpilli kadroların eğitime sokulması demektir. Prof. Dr. Yusuf Tekin anlat bakalım bize. Ülkede ücretli öğretmenliğe 100 bin kişi alıyorsan kadro açığı yok mu? Bugün Türkiye'de 200 bin kadro açığı vardır. Bunların 100 bini ücretli öğretmendir. Bin 611 mülakat mağduru öğretmen var. Bunun itirafını biliyoruz. "Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirlenir" diyorsun. Demek ki bir öncekinde ne halt ettiğini biliyorsun. Öğretmenler sesleniyor. Ne söz verdiyseniz yapın. Kadroları doldurun. Siz bu feryadı duyana kadar bu öğretmenler size bunu duyurmayı bilirler" ifadelerini kullandı.

''YUSUF TEKİN'DEN İNSAN BİLE OLMAZ''

CHP'li Enginyurt ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çok sert sözlerle yüklendi. Enginyurt, "Milli Eğitimin başında Cihannüma'nın genel başkanı ve Ensar'dan hayır bekleyen bir hayırsız var. Milli Eğitimin başında gençlere elinde baltalarla dolaşıyor diyen ama gençlerin dünyasından habersiz bir ruhsuz var. Saraydaki abisine dayanarak zulüm yapan bir Yusuf Tekin var. KPSS'de 96 puan alan Mert çocuğumuz intihar etti. Bunlardan ses çıkmıyor. Öğretmenler üç harfli marketlerde çalışıyor bunlardan ses çıkmıyor. Yaptıkları şey torpil. Bu gençler bugün sokakta. Erdoğan, gençler vandalizm uyguluyor diyor. Eğer bu gençler senin iktidarında hak arıyorsa zulüm senin iktidarındadır. Yusuf Tekin'den bakan olmaz Yusuf Tekin'den insan bile olmaz. Sadece Yusuf Tekin'in istifasıyla olmaz. Erdoğan da istifa etmeli. Türkiye kurtulmalı" diye konuştu.

''İSTİSNAİ BİR KADRO VAR''

Yeni Yol Grup Başkanvekili Özdağ ise şunları söyledi: "Bendense her şey olur benden değilse hiçbir şey olmaz diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Eğer İslam diyorlarsa liyakattan ayrılmayacaklar. Öğretmen bir tane olur. O da kadrolu öğretmen olur. Her yerde aynı maaşı alırlar. İstisnai bir kadro var. Biri hiç KPSS'ye girmez ama belediye başkanı onu sınavsız çok rahat memur yapar. Aynısını bakanlık yapar. On binlerce kişi dirsek çürütmeden memur olur ama sen aylarca yıllarca çalışır kazanırsın sonra gelirsin bunların KPSS'sine girersin ama mülakatı dayatırlar. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sınavsız neden aldın bir milletvekilinin kızını Meclis'e? Kaçını sınavsız aldın?"

''KAMUCU ANLAYIŞ OLMADAN ÇÖZÜLMEZ''

Eğitim sendikalarının temsilcileri ise şunları dile getirdi:

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak : "Yıllar önce nasıl bir eğitim modeli ve nasıl bir nesil yetiştireceklerini söylediler. Dindar ve kindar nesil. İşte tam da bugün o söylemlerine uygun bir bakanla karşı karşıyayız. Kamucu anlayış yoksa yine her şey piyasaya terk edilecek. Kamusallık olmadan hiçbir sorunun çözülme şansı yok"

Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin: "Artık öğretmenin çeşit çeşit sınıflara ayrıldığı dönemdeyiz. Bakanlığa önceden özlük haklarımız için gelirdik, artık adalet için geliyoruz. Bugün 15 bin atama değil en az 200 bin atama olması gerektiğini haykırıyoruz."

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu: "Yusuf Tekin sana sesleniyorum. Bu yaptıklarınla, zalim olmakla anılmak dışında eline ne geçti? Bu bir uyarı eylemiydi. Yarın da devam eder."

Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Alper Öğretici: "Ya beceriksizler ya bunu bilerek yapıyorlar. Asgari ücretin altında öğretmen çalıştırıyorlar. Öğretmen açığı kadar atama yapılmalıdır."

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası MYK Üyesi Umut Erkurt: "Burada 15 bin atamayla kıyım kıyım kıyılan binlerce öğretmenin temsili var. Buradaki binlerce öğretmen eğer kamuda öğretmenlik yapamayacaksa yolun sonu nereye çıkacak? Onlara yolu özelleşme olarak gösteriyorlar."