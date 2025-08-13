Mülakat mağduru öğretmenler gözyaşlarına boğuldu: 'Artık dayanamıyoruz'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 14:30:00
ANKA
Mülakatta mağduriyet yaşayan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattıkları eylemi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde sürdürdü. Mağdur öğretmen Sevgi Süle, "Biz bu ülkenin ötekileştirilmişi miyiz? Bazılarına kalkıp 30 puan veriyorlar. Bize ise 1 puan. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? İller arası puan farkı var. Bugün sahte diplomalar tartışılıyor. Artık dayanamıyoruz" dedi.

Mülakatta mağduriyet yaşadıklarını öne süren atanamayan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde başlattıkları eylemi bu kez Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı önünde sürdürdü.

Memur-Sen’in hükümetin memur ve memur emeklileri verdiği zam teklifini protesto etmek için yaptığı basın açıklaması sona erdiğinde öğretmen adayları pankart açarak yaşadıkları mağduriyete dikkat çekti.

“ARTIK EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ”

Bir mülakat mağduru öğretmen, “Ben Bursa’da mülakata girdiğim için elendim, Erzurum’dakiler atandı. Bu ülkede bir tane merhametli yetkili yok mu? 282 gün oldu. Psikolojimiz bozuldu. Yaşayamıyoruz artık. Bir tane vicdanlı yetkili yok mu? Haksızlık ortada. Dayanamıyoruz artık. Karda, kışta Ankara yolundayız” sözleriyle sitem ederken, bir diğer öğretmen, “Aylardır MEB’in önündeyiz. Hakkımızı arıyoruz ama çözüm bulamadık. Bize destek olsunlar. Çok yorulduk. Yıllarım geçti. Artık emeğimizin karşılığını istiyoruz. 80 küsür puanım var. Ama benim alanımda 75 puan alan atandı” diye konuştu.

“YANIMIZDA ENKAZLAR VARKEN BİLE SINAVA HAZIRLANMAYA ÇALIŞTIM”

Diyarbakır’dan geldiğini söyleyen bir başka öğretmen ise “Ben depremde bile artçıların arasında sınava hazırlandım. Alanımda derece yaptım. Yanımızda enkazlar varken bile sınava hazırlanmaya çalıştım. Bu insanlar mülakatta beni elediler. Komisyondan birisi bana ‘Hayırlı olsun hocam’ dedi. Sonrasıyla kendisiyle konuştuk. Adam bana ‘Diğer illerin bu kadar yüksek puan vereceğini bilmiyorduk’ dedi. Aylardır biz mücadele ediyoruz. Diyarbakır’dan Ankara’ya geliyoruz. Bilet alacak paramız yok” sözleriyle tepki gösterdi.

"BİZİM İSTEDİĞİMİZ SADECE HAKKIMIZ"

Mülakat mağduru Sevgi Süle öğretmen de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, “Yeter artık. Nasıl yapıyorsunuz. Biz bu ülkenin ötekileştirilmişi miyiz? Bazılarına kalkıp 30 puan veriyorlar. Bize ise 1 puan. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? İller arası puan farkı var. Bugün sahte diplomalar tartışılıyor. Sesimizi duyurun. Artık dayanamıyoruz. Ne yapmamız lazım. Yakalım mı kendimizi? İşimiz yok. Ailemiz dağılmak üzere. Bir şey istemiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Bizim hakkımız verin. Bakan’a söylüyoruz. Bizim istediğimiz sadece hakkımız" dedi.

