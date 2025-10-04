Mülakat mağduru öğretmenler, MEB önünde açıklama yaptı: Bu ülkenin mülakatlarla, sahte diplomalarla kaybedecek bir saniye daha vakti yoktur

"Mülakat değerlendirmelerinde mağduriyet yaşadıkları" gerekçesiyle Türkiye’nin birçok ilinden Ankara'ya gelerek adalet ve hak arayışını sürdüren öğretmen adaylarının, MEB önündeki nöbetleri 335 gündür devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen öğretmenler, basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan da katıldı.

Açıklamayı okuyan Ayşenur Çalışkan, "Bu mücadele aslında geçen yıl başlamadı. Seçimde AK Parti'nin kamuya zorunlu haller dışında mülakatı kaldırıyoruz sözünden sonra sınava girip seçimden sonra Yusuf Tekin'in mülakat gibi mülakat sözüyle başladı" ifadelerine yer verdi.

Eşit şartlarda mülakata giremedikleri vurgulayan Çalışkan, şunları söyledi:

"Bizler, KPSS'de yüksek puan almamıza rağmen mülakatta düşük not verilmesi, değerlendirmenin objektif olmaması, komisyonun usulsüzlüğü, gibi nedenlerle dava açmıştık. Çıkan mahkeme kararlarına baktığımızda Ankara 12. İdare Mahkemesi eğitim bilimleri sorusunda 0 verilen adayı adil olmadığı için yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Diğer tarafa baktığımızda 23. İdare mahkemesi hem yürütmeyi durdurmaya hem esastan kararda ret veriyor. 25. İdare Mahkemesi, eğitim bilimleri 0 sorusuna yürütmeyi durdurma vermiyor ama esastan işlem iptali kararı veriyor.

7. İdare Mahkemesi'nde tüm Türkiye'de aynı kriterlerin baz alınarak mülakat yapılmadığı kararını bir hakim veriyor diğer hakimler ret verdiği için dava kaybediliyor. Bizler iller arası fark yüzünden elenmiştik. Şimdi de mahkemeler arası fark yüzünden davaları kaybediyoruz. Bunun adına adalet denilmesi mümkün mü? Yüce yargımıza saygı duyuyoruz fakat bizler bu kararları vicdanen kabul edemiyoruz.

"MAĞDURİYETLERİMİZ GİDERİLSİN İSTİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığımız bu basın açıklaması ile yetkililere bir kez daha sesleniyoruz: Bireysel davalarda kazanılan haklar, mağdur olan öğretmen adayları için önemli bir hukuki zafer olsa da, sorunun köklü çözümü için mülakat sisteminin yapısal olarak yeniden düzenlenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği, mahkeme kararlarına uyulması sağlanarak mağduriyetlerimiz giderilsin istiyoruz. Bizlere geçmişte sunmuş olduğunuz çözüm yollarını uygulayarak net çözüm istiyoruz. Bu ülkenin mülakatlarla, sahte diplomalarla kaybedecek bir saniye daha vakti yoktur. Mülakata hayır liyakata evet diyoruz. Adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

"BİZ BAŞARIMIZLA CEZALANDIRILDIK"

Mülakat mağduru Kiraz Polat, 6 Şubat depremlerine Adıyaman'da yakalandığını ve sonrasında AFAD gönüllüsü olaark enkazlarda yardım ettiğini belirterek, "2023 KPSS'ye dayanarak Cumhurbaşkanı'nın, 'Biz mülakatı kaldıracağız' sözüne güvenerek ben sınava hazırlandım. Çıkartılan birçok ceset vardı ve ben bunların hepsine şahit olarak sınava hazırlandım. Çok çalıştım, emek verdim, çaba gösterdim. Kendi branşımda 285 kişilik kontenjanda 285. olarak mülakata çağrıldım" dedi.

Mülakatta şube müdürlerinin form doldurma sırasında hata yapması nedeniyle elendiğini kaydeden Polat, "Sayın Bakan Yusuf Tekin, 'Mağdur olduğunu düşünler yargıya gitsin, dava açsın' dediler. Ben davamı açtım. Maddi hata olduğu halde birçok arkadaşımıza da ret geldi. İller arasında bir puanlama farklılığı oldu. Mahkemelerde de kanıtlandı, ispatlandı. Hem deprem, hem mülakat mağduru, aynı zamanda mahkemelerden de bir mağduriyet yaşadık. Biz sınava çalıştık. Büyük bir başarı elde ettik. Bizden çok daha düşük alan alanlar atandı. Biz başarımızla cezalandırıldık" ifadelerini kullandı.