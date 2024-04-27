Mülteci teknesi battı… Adem 3 gündür kayıp!

Yayınlanma: 27.04.2024 - 21:28

Güncelleme: 27.04.2024 - 23:29

İzmir’in Karaburun ilçesinde Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerin bulunduğu tekne battı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri 19 kişiyi kurtarırken 3 yaşındaki Suriye uyruklu Adem Horo kayboldu.

Egesaati’nin haberine göre; perşembe günü meydana gelen olayda Basmane semtinden Karaburun ilçesine giden düzensiz göçmenler, insan kaçakçıları tarafından getirilen bota bindi. Koydan açılan 19 kişinin bulunduğu bot açıldıktan kısa bir süre sonra battı. Göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Botta annesi, babası ve kardeşiyle bulunduğu sırada denize düşen 3 yaşındaki Adem Horo’ya ise ulaşılamadı. Ailenin çaresiz bekleyişi sürüyor.