Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden olan Mümine Sena Yıldız’ın iki ay öncesine kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda çalıştığı iddia edildi. Peki, Mümine Sena Yıldız kimdir, ne iş yapıyor? Mümine Sena Yıldız neden gözaltına alındı?

MÜMİNE SENA YILDIZ KİMDİR?

Mümine Sena Yıldız'ın mesleği veya kamuya açık bir kariyer geçmişi yer almıyor. Yıldız’ın sosyal medyada 15 bin takipçisi bulunuyor.

‘2 AY ÖNCESİNE KADAR İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDA ÇALIŞIYORDU’ İDDİASI

Serbestiyet’in ulaştığı bilgilere göre Yıldız, iki ay öncesine kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda çalışıyordu.

Söz konusu durum hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi.

MÜMİNE SENA YILDIZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Sena Yıldız gözaltına alındı.