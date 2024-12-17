Munzur Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Munzur Dağları'nın zirvesinde, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Nesli tükenme tehlikesi altında olan türler' listesinde bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Munzur Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi
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DHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:03

Erzincan'da doğal yaşamı gözlemleyen Meriç Yeter, Munzur Dağları'nda drone ile görüntü alırken çengel boynuzlu dağ keçilerine rastladı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerde kırmızı listede yer alan 'Şamua' olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntüleyen Yeter, bir süre hareketlerini takip etti.

3 bin 300 metre rakımda karlı arazide bir süre beslenen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.

 


Etiketler: #Munzur Dağları #Erzincan #dağ keçisi

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