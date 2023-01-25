Tunceli'de koruma altındaki dağ keçisi vurularak öldürüldü

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:33

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 09:34

Pülümür ilçesi kırsal Hasangazi Köyü yakınlarındaki Karor Deresi mevkiinde; Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile Korunan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki keçi, kaçak avcılar tarafından tüfekle vuruldu.

CEZASI '250 BİN LİRA...'

Yol kenarında hareketsiz şekilde yatan keçiyi gören doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz'ün ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, öldürülmesi halinde 250 bin TL para cezasının olduğu olayla ilgili inceleme başlattı.

KAÇAK AVCILAR ARANIYOR

Ekiplerin incelemesinde, dağ keçisinin üzerinde kurşun izlerinin olduğu belirlendi. Yakın bir zamanda vurulduğu tespit edilen olayla ilgili, kaçak avcıların yakalanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ile jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgeden geçen tüm yollardan geçen araçlarda ekipler tarafından arama yapıldığı öğrenildi.