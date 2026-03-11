Munzur Üniversitesi’nden 'ramazan nedeniyle çay ocağı kapatıldı' iddialarına yalanlama

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, sosyal medyada yer alan “ramazan nedeniyle üniversitedeki çay ocaklarının kapatıldığı” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, üniversite yönetiminin çoğulculuğu esas alan, tüm çalışanlara eşit mesafede duran, tarafsız, şeffaf ve liyakat temelli bir anlayışla hareket ettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında Munzur Üniversitesi’nde ramazan ayı nedeniyle çay ocaklarının kapatıldığı yönünde ve farklı konularda yer alan asılsız ve gerçek dışı haberleri üzülerek takip etmekteyiz. Üniversite üst yönetimimiz çoğulculuğu esas alan, tüm çalışanlarımıza eşit mesafede duran; tarafsız, şeffaf, objektif ve liyakati esas alan bir yönetim anlayışıyla hareket etmektedir. Dolayısıyla üniversitemizde herhangi bir inanç veya yaşam tarzı temelinde kısıtlayıcı bir uygulama söz konusu değildir.”

“ÜNİVERSİTEMİZ ÇOĞULU VE KAPSAYICI NİTELİKTEDİR”

Açıklamada, özellikle çay ocaklarının kapatıldığı yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek, “Özellikle çay ocaklarının kapatıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsız olup kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Üniversitemizin yönetim kadrosunda farklı toplumsal ve kültürel kimlikleri temsil eden isimler yer almakta olup bu bağlamda iki rektör yardımcımız, üniversite genel sekreterimiz, daire başkanlarımızın çoğu ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüzün Alevi olması da kurumumuzun çoğulcu ve kapsayıcı yapısının açık bir göstergesidir” ifadeleri kullanıldı.

Munzur Üniversitesi’nin farklı inanç ve kültürlerin saygı ve hoşgörü içerisinde bir arada bulunduğu bir bilim ve eğitim kurumu olduğu belirtilen açıklamada, “Munzur Üniversitesi; farklı inanç ve kültürlerin saygı, hoşgörü ve akademik özgürlük ortamında bir arada bulunduğu bir bilim ve eğitim kurumu olup bilimsel üretim ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Bu nedenle gerçeğe aykırı haber ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.