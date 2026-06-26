Murat Ağırel, Adalar Belediyesi'ne operasyonun ayrıntılarını canlı yayında paylaştı: İçki hediye eden garsona 'rüşvet' tutuklaması

Adalar Belediyesi operasyonunda yaşananlar ve 'mantık sınırlarını aşan' tutuklama gerekçelerini gazetemiz yazarı Murat Ağırel, ONLAR TV'de paylaştı.

BİR ŞİŞE HEDİYE İÇKİYE ''RÜŞVET'' TUTUKLAMASI

Ağırel, soruşturma kapsamında tutuklananlardan biri, çocuklarına yapılan bot ve mont yardımına karşılık çalıştığı işletmeden bir şişe içkiyi hediye ettiği için tutuklanıyor. Telefonda bu hediyeden "emanet" olarak bahsettiği belirtilen garson, söz konusu ifade nedeniyle 'rüşvet' iddiasıyla cezaevine atıldı.

Murat Ağırel şunları söyledi:

"Bir garson, çocuklarına yapılan bot-mont yardımına karşılık çalıştığı lokantadan bir şişe içki hediye etmek istiyor. Telefonda buna "emanet" diyor. Yardım yapılan gariban bir adama, "emanet" dediği şeyden dolayı rüşvet suçlaması yükleniyor. Ve bu kişi şu anda tutuklu.''

DEMİR KALDIRMAYA 300 BİN TL RÜŞVET İDDİASI

Bir başka suçlamada ise Ağırel, evinin önüne inşaat demiri bırakan ve zabıtadan süre isteyen bir yurttaşla ilgili üç yüz bin liralık rüşvet iddiasının bulunduğunu aktardı.

Ağırel, rüşvet olarak adlandırılan gerekçeleri şöyle açıkladı:

''Bir kadının evinin önüne, inşaatından artan demirler konmuş. Zabıta diyor ki: 'Buraya işgaliye cezası keseriz, kaldırmazsanız her gün ödemek zorunda kalırsınız.' Gülperi hanım 2 gün daha süre istiyor ve demirler kaldırılmıyor.

Savcılık orada gizli bir şeyler olduğunu düşünüyor... ve Fırat Durak'a isnat edilen suç ne biliyor musunuz? Bu demiri kaldırmamak kaydıyla 300 bin lira rüşvet aldığı iddia ediliyor. 300 bin lira.

Peki eğer demirleri Gülperi Hanım kaldırmasaydı, belediyenin keseceği ceza ne kadardı? 3.700 lira...''

İNDİRİM YAPILMADIĞI HALDE ''KAMU ZARARI'' DİYE GEÇİYOR

Ağırel değindiği bir başka iddiada ise belediyenin yapmadığı indirim sonucu 'kamu zararı' oluştuğu öne sürülüyor. Ağırel, iddiaya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

''Kreş borcu 73 bin liraya gelmiş bir personel, yeğeni için indirim isteyebilir miyiz diye soruyor. Cevap: 'Bu hukuki değil, yapamayız.' İndirim yapılmıyor, borcun tamamı ödeniyor. Ortada ne bir indirim var, ne bir kamu zararı. Peki soruşturmada bu ne diye geçiyor biliyor musunuz? Kamu zararı."

NE OLMUŞTU?

Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.