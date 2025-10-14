Murat Bakan'dan tepki: 'Vicdan kabul etmez'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir’de devam eden “kooperatif davası” duruşmasının ardından konuştu. Bakan, “Buruk bir sevinç yaşıyoruz, il başkanımız ev hapsiyle tahliye oldu ama Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya cezaevinde” dedi.

“HUKUK ÇU OLARAK İNANAMIYORUM”

Bakan, duruşmayı değerlendirerek, “Şu duruşmayı seyredip bu arkadaşların tahliye olmamasına ben hukukçu olarak inanamıyorum. Vicdan kabul etmez. Çok güçlü savunma yaptılar. Ben herkesin ikna olduğunu düşünüyorum ama tahliye olmadılar” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ BİR DAVADIR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, dava sürecine ilişkin, “Şenol başkanımız il başkan adayı olarak kongreye girecek, çok önemli bizim için ama yeterli değil. Bu dava siyasi dava. Türkiye’nin hiçbir kooperatif yöneticisine operasyon yapılmadı. TOKİ’nin binlerce zamanında teslim etmediği projeler var, büyük konut projeleri var teslim edilmemiş. Hiçbiri bu enflasyonist ortamda, depremler yaşanmışken, maliyetlerin 10 kat arttığı atmosferde evler zamanında teslim edilemedi diye tutuklu kalmamalı. Hepsini peyderpey bırakıyorlar diye düşünüyorum” diye konuştu.

Bakan sözlerini, “Umarım önümüzdeki duruşmada tahliye olurlar. Aralık uzak bir tarih sayılmaz, yılbaşından önce tüm arkadaşlarımızı tahliye görmek istiyorum” diyerek tamamladı.

ASLANOĞLU AİLESİNDEN BURUK SEVİN Ç

Duruşma sonrası Şenol Aslanoğlu’nun eşi Duygu Aslanoğlu da duygularını paylaştı. Aslanoğlu, “Bir yanım şükrediyor, bir yanım buruk” dedi.