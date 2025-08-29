Murat Bakan: 'Polis intiharlarının sorumlusu iktidardır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Nilüfer'de görev yapan bir polis memurunun henüz 40 yaşındayken kendi canına kıydığını belirtti. Bakan, şunları kaydetti:

"Bir insan neden kendi canına kıyar? Bu sorunun cevabı aslında ortada. Çünkü polisler yıllardır görmezden gelinen, ötelenen, çözümsüz bırakılan ağır sorunlarla boğuşuyor. Gece gündüz, bayram tatil demeden çalışan; baskıyla, mobbingle, angaryayla ezilen; aldığı maaşla evini geçindiremeyen, borç içinde kıvranan, geleceğe dair hiçbir umudu bırakılmayan polislerimizin dramını artık herkesin görmesi gerekiyor. Bu intiharlar bireysel değil, sistemin sonucudur. Bu ölümlerin sorumlusu, polisleri insan yerine koymayan, onların haklarını gasp eden, sorunlarını çözmek yerine susturmaya çalışan iktidardır.

Buradan iktidara sesleniyorum: Polisleri köle gibi çalıştırmaya son verin. Maaşlarını yoksulluk sınırının üzerine çıkarın. Teşkilat içindeki mobbing ve baskıyı bitirin. Her polisimize ulaşılabilir psikolojik destek sağlayın. Bugün Mehmet kardeşimiz gitti. Yarın başka bir kardeşimiz… Onları yalnızlığa, çaresizliğe, ölüme terk edenlerden bu millet mutlaka hesap soracaktır."