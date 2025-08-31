Murat Çalık cezaevinden fotoğraf paylaştı: 'Edilen hayır duaları ayakta tutuyor beni'

İki kez kanseri atlatan, cezaevinde 21 kilo verdiği belirtilen Çalık, İzmir Buca Cezaevi’nde ailesiyle fotoğraf paylaştı.

"Kavuşacağız. Yine buluşacağız. Şenliğimiz olacak o gün" diyen Çalık'ın paylaşımı şu şekilde:

"EVLATLARIMI DÜŞÜNÜYORUM"

"4 kişilik bir aileyiz biz. Dünyalar güzeli eşim, beni bir kez olsun üzmeyen evlatlarım. Şükürler olsun hep mutluyduk.

Bu hayattaki ilk ayrılışımız. Ama gerçek sevginin karşısında demir parmaklıklar duramıyormuş, bir kez daha anladım.

Nasıl seviyorsam ailemi işte öyle seviyorum büyük Beylikdüzü ailemi de. Hep aklımdasınız inanın. Evlatlarımı düşünüyorum, yaptığımız parklarda koşturuyorlardır şimdi. Okulların açılmasına az kaldı, beslenme çantaları onlara ulaşmaya devam edecek. Bunları düşünüp umutlanıyorum. Edilen hayır duaları ayakta tutuyor beni.

Kavuşacağız. Yine buluşacağız. Şenliğimiz olacak o gün."