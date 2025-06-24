Murat Çalık'ın son durumunu eşi paylaştı: 'Cezaevi şartları sağlığına zarar veriyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Çalık’a bugün biyopsi işlemi uygulandı. Boyun bölgesinde oluşan kitle nedeniyle yapılan biyopsi sonrası patolojik inceleme başlatıldı.

Silivri Marmara Cezaevi’nden 4 Haziran’da İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen Çalık, sağlık durumu nedeniyle geçtiğimiz gün hastaneye götürüldü. Yapılan muayene sonrası doktorlar, Başkan Çalık’ın hastanede kalmasına karar verdi. Kan tahlilleri ve çeşitli tetkiklerin ardından hematoloji servisine yatırılan Çalık’a, ilik testi, endoskopi ve kolonoskopi işlemlerinin de uygulanması bekleniyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuşan Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, “Murat Başkan ilk etapta geçen hafta cuma günü kontroller için hastaneye sevk edilmişti. Daha sonradan birtakım kan tahlilleri yapıldıktan sonra hastaneye, cezaevine geri gönderildi. Dün de tekrardan hastaneye sevki gerektiği söylenerek tekrardan hastaneye geldi ve şu anda birtakım tetkikler yapılıyor. Son olarak öğrenmiş olduğumuz, boynundaki bir kitleden şüphelendiği bir durumu var. Bununla alakalı bugün biyopsiye girdi. Bununla alakalı sonucu bekliyoruz. Gidişatı takip ediyoruz ve bizim aslında belirtmiş olduğumuz, dilekçemizde özellikle belirttiğimiz hususlarla alakalı birtakım tetkikler daha yapılacak. Şu anda hematoloji servisine yatırıldı. Burada bir ilikle alakalı bir test, bir endoskopi ve kolonoskopinin de yapılacağı; aşırı kilo kaybından dolayı bunların yapılacağı söylendi. Testleri takip edeceğiz, süreci yakından ilerleteceğiz bakalım” dedi.

"HAYATI AÇISINDAN RİSK TEŞKİL EDİYOR"

Başkan Çalık’ın geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarına değinen Koçhan, “Başkanımızın geçmişte yaşamış olduğu sağlık sorunları ciddi anlamda sağlığı açısından risk teşkil ediyor. Bununla alakalı infaz kanunu açık şekilde, hükümlüler için bile ağır hastalık durumunda cezanın geri bırakılması gerektiğini söylemiş olduğu hâlde biz tutuklu olarak hâlen daha cezaevinde tutuluyoruz. Hâlâ soruşturması bitmemiş bir dosyayla alakalı. Burada devletimizin asıl görevi, kişinin hasta olması değil. Biz ilk günden beri müvekkilimizin hasta olduğunu söylemedik. Müvekkilimizin geçmişte yaşamış olduğu ağır hastalıklar, almış olduğu kemoterapiler ve cerrahi müdahaleler artık onun hayatı açısından risk teşkil ediyor. Cezaevi ortamı da bununla alakalı sıkıntı olduğu için biz başvurumuzu yaptık. Onun için acilen müvekkilimizin bırakılması gerekiyor. Çünkü devletimiz kişinin hasta olmasını değil, hasta olmadan tedbir almayı esas almak zorundadır. Onun için biz ilgili makamların bu dilekçemizi dikkate alacağını ve gerekli hassasiyeti göstereceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çalık’ın ailesinin tedirgin olduğunu ifade eden Koçhan, “Aile de geldi buraya. Zaten bugün kapalı görüş vardı aileyle alakalı. Dün tabii hastaneye sevk olduğunu duyunca, geçmişte yaşamış oldukları travmalardan dolayı üzgün bir şekilde geldiler. Bugün işte annesi, ablaları, eşi ve çocuklar hep birlikte buraya geldi. Şu anda üzgünler, durumdan tedirgin oluyorlar. Hastalığın nüksedip etmediğiyle alakalı çok ciddi tedirginlikleri var. Ama şu anda gördüler kendisini, bekleyecekler bakalım. Süreçte inşallah ummadığımız bir sonuçla karşılaşmayız. Hastalık nüksetmez. Şu andaki tek temennimiz, ilk etapta hastalığın nüksetmemesi” ifadelerini kullandı.

"BU HAFTA TAHLİYE EDİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Doktorların Murat Başkanla ilgili söylediklerini aktaran Koçhan şunları söyledi:

“Kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı boyutuyla alakalı bir süreci değerlendirdiklerini söylediler. Ancak şu anda bizim müvekkilimizin, kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılaması gibi bir durum söz konusu değil. Bizim müvekkilimizin hastalığın nüksetmesi gibi bir riskimiz söz konusu. Biz bunu kendilerine belirttik. Zaten doktorlarımız sağ olsun, gerektiği testleri yapacaklar ve o doğrultuda bir heyet raporu çıkacağını düşünüyoruz. Ondan sonraki süreçte muhtemelen adli tıpa dosya gidecek ve bir karar gelecek. Biz bu hafta tahliye edileceğimizi, başka bir adli kontrol uygulanacağını düşünüyoruz. Onun için süreci takip ediyoruz.”

Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında konuşan eşi Zehra Evin Çalık, “Geçtiğimiz cuma günü, Çalık Başkan hastaneye sevk edildi ama tetkikler tam yapılmadığı için pazar günü tekrar sevk edildi. Tetkikler devam ediyor. Hatta bugün biyopsi için biyopsi odasına aldılar. Ultrason vs. bakıldı. Kan tahlilleri alınıyor. Süre vermediler ama birkaç gün daha süreceğini söylüyorlar. İnşallah kötü bir sonuç çıkmayacak. Ama burada ben şunun altını çizmek istiyorum: Geçmiş dönemde bu tür rahatsızlıkları, lösemi, lenfoma... Bu tür süreci geçirmiş birisinin cezaevi şartlarında kalmaması gerekiyor. Şimdi tetkik sonuçları da bir alınsın, heyet raporumuz çıksın. Ona göre zaten ilgili makamlara iletilecek. Umarım uygun bir kararla zaten tahliyesi olacağını düşünüyorum” dedi.

"FAZLA KİLO KAYBI BİZİ ENDİŞELENDİRDİ"

Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Çalık, “Cuma günü sevk edildiğinde cezaevine tekrar geri gönderilmişti. Pazartesi günü sevk edilip hastaneye yatış olunca dün gece biz yola çıktık. Dün gece buradaydık hastanede. Ben tabii içeriye giriş yapamadım, avukatlar aracılığıyla bilgi aldım ama sadece böyle kapı açılıp kapanırken birbirimizi selamladık. Bugün de görüş günümüz olduğu için iznim vardı zaten. Oğullarımla beraber bir gördük, ona da moral oldu. Şimdi sürecin takipçisiyiz, öyle söyleyeyim. Hem bu hastane aşamasında hem hukuki anlamda süreci takip ediyoruz. Yani 3 ayda, evet, özellikle bu İzmir’e sevkinden sonra kilo kaybı daha hızlı ilerledi açıkçası. Hem o sevkin şoku, zaten cezaevi şartları bir süre sonra etkilemeye başlıyor. Herkesi etkiliyor. Ama Mehmet’te ayrıca fazla kilo kaybı da olduğu için bu da bizi endişelendirdi açıkçası. O yüzden bu süreci takip ediyoruz” diye konuştu.