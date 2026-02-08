Murat Çalık'tan teşekkür: 'Gönderdiğiniz her mektup bana güç veriyor'

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kendisine destek amacıyla gönderilen mektup ve mesajlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Çalık, vatandaşlardan gelen her mesajın kendisine moral ve güç verdiğini belirtek, "Güzel ülkemin dört bir yanında kalbi doğruluktan yana atan kıymetli vatandaşlarımız, mektuplarınızı alıyor, her birini derin bir duyguyla okuyorum. Satırlarınızda yalnızca kelimeleri değil, iyi dileklerinizi, dualarınızı ve içten temennilerinizi hissediyorum" dedi.

"HER MEKTUP GÜÇ VERİYOR"

Çalık, açıklamasına şöyle devam etti:

"Devam eden sağlık kontrolleri, hastane süreçleri ve yaklaşan duruşmaya yönelik hazırlıklarım nedeniyle her birine tek tek yanıt veremesem de bilinmesini isterim ki gönderdiğiniz her mesaj, her mektup bana güç veriyor. Gösterdiğiniz ilgi, paylaştığınız umut ve ilettiğiniz tüm güzel dilekler için yürekten teşekkür ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Murat Çalık, daha önce yaptığı bir açıklamada mektup adresini şu sözlerle duyurmuştu:

"Her cümleniz, kalpten gelen her kelimeniz burada hayata tutunmak için büyük bir sebep. Yeni adresime, İzmir’e mektuplarınızı bekliyorum:

Buca Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi, Koğuş B-47

Karatekeli Caddesi No: 58

Buca / İzmir"