Murat Emir’den Çalık ve Kahraman tepkisi: “Cezaevinden bir cenaze çıkarsa bunun altında Türkiye Cumhuriyeti kalır”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir cezaevinde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman ve tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın durumlarını Meclis’te gündeme getirdi. Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Emir, "Bu kişilere yapılan açıkça hukuksuzluktur, hukuku çiğnemektir, insanlığından vazgeçmektir. Bu bir insanlık suçudur ve oradan, Allah korusun, bir cenaze çıkarsa bunun altında Türkiye Cumhuriyeti kalır” dedi.

“BİR DAKİKA BİLE CEZAEVİ HÜCRELERİNDE TUTULMALARI İNSANLIK DIŞI”

Kahraman ve Çalık’la ilgili karar alıcılara seslenen Emir, “Emir geldi, talimat geldi diye bu işlerin içine girmeyin, hastanın hakkını verin ve hastaların olması gerektiği gibi tedavi almalarını sağlayın. Bu kişilerin artık bir dakika bile cezaevi hücrelerinde tutulması açıkça hukuksuzluktur, insanlık dışı bir uygulamadır" ifadelerini kullandı.

“İŞKENCE SUÇUNA GİRER”

Tayfun Kahraman’ın multiple skleroz (MS) hastası olduğunu ve bu hastalığın ağrılı olduğunu hatırlatan Emir, Kahraman'ın hastaneye götürülürken kötü muameleye maruz kaldığını da söyleyerek, bu durumun işkence suçuna kapsamına girdiğini kaydetti.

“ÇALIK 15 KİLO VERDİ, HASTALIĞI NÜKSEDEBİLİR”

Murat Çalık'ın durumuna ilişkin de Emir, "İzmir'deki Buca Cezaevi'nde 15 kilo verdi, hepimizin gözü önünde eridi" dedi. Hastalığın nüksediyor olabileceğini dile getiren Emir, "Bu kişiyi hiç olmazsa alın, korunaklı, cezaevi koşullarındaki bir üniversite hastanesinde takip edin" çağrısında bulundu.