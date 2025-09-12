Murat Emir’den Resul Emrah Şahan tepkisi: “Ateşle oynuyorsunuz!”

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 23:51:00
CHP’li Emir, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın İBB soruşturmasına dahil edilerek tutuklamaya sevk edilmesine sert tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmaya dahil edilerek tutuklamaya sevk edilmesine tepki gösterdi. Emir, sosyal medya paylaşımında iktidara seslenerek, “Hukukun siyasallaşmasını geçeli çok oldu da; artık alay etmeye mi başladınız? Ateşle oynuyorsunuz!” dedi.

Emir’in sözleri şöyle:

“MHP lideri Bahçeli’nin Ahmet Özer için ‘tahliye’ dediği gün, kent uzlaşısından tutuklanan Şişli Belediye Başkanımız Emrah Şahan apar topar İBB soruşturmasına dahil ediliyor ve tutuklamaya sevk ediliyor.

Hukukun siyasallaşmasını geçeli çok oldu da;

Artık alay etmeye mi başladınız?

Neredeyse altı ay olmuş, bugün mü delil buldunuz?

Bize ne demek istiyorsunuz?

“Süreçten tahliye ederiz ama CHP’liyseniz sizin işiniz zor!” mu diyorsunuz?

Hukuk değil bu, siyasetin en çıplak hali!

Her açıklamamda söyledim, bir kez daha tekrarlıyorum:

Siz CHP’ye savaş açarak Cumhuriyete savaş açıyorsunuz. 

Ateşle oynuyorsunuz!”

