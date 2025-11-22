Murat Emir’den Van İpekyolu İlçe örgütüne saldırıya tepki: ‘Ucuz ve ezber bir provokasyon’

Van’daki İpekyolu CHP İlçe Başkanlığı, partinin İmralı’ya gidecek heyete üye vermeme kararının ardından saldırıya uğradı. Saldırganlar, parti binasındaki tabelalara zarar verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir şunları kaydetti:

"Van İpekyolu İlçe Örgütümüze yönelik çirkin saldırıyı kınıyorum. Ne Van’da ne de ülkemizin herhangi bir yerinde bu tarz bir saldırıya tenezzül edecek tek bir yurttaşımızın olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu saldırı, tek merkezden yayılan gerilimle beslenen ve bununla ayakta kalmaya çalışan siyaset anlayışının ucuz ve ezber bir provokasyonudur. Varmak istedikleri yere varamayacaklar, demokrasi ve barışı egemen kılmaya yönelik irademizi kıramayacaklar."