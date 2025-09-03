Murat Karayalçın: Dayanışma içinde olacağız, bunu da aşacağız

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, Murat Karayalçın, SCZ TV'de canlı yayınında, CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi.

CHP'nin geçmişte iki kez kapatıldığını, iki kez partinin mallarına el konulduğunu, partinin bu iki en kötü durumdan da sağ salim çıktığını ve Türkiye'nin birinci partisi olduğunu belirten Karayalçın, bunun olağanüstü bir siyasi yeteneği gösterdiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, mahkeme kararına ilişkin yaptığı açıklamaların "çok çarpıcı" olduğunu dile getiren Karayalçın, "Bizim kötü günlere hazırlıklı olmamızı gerektiren bir haber. Sayın Bakan diyor ki 'Ankara'daki dava ile İstanbul'daki dava birbirleri ile ilişkili', yani İstanbul'da yaşadığımızın bir benzerini Ankara için genel merkezimiz için de yaşayabiliriz. İstanbul'da aklımıza gelmeyecek, kabul edemeyeceğimiz, vicdanımıza sığdıramayacağımız olayları yaşamaktayız, yaşıyoruz" diye konuştu.

"KÖTÜ GÜNLERE HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM"

İstanbul İl Yönetimi için mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin'in de "Arkadaşlarımla birlikte görevimizin başındayız" dediğini hatırlatan Murat Karayalçın, şöyle devam etti:

"Yani meğerse böyle bir kadro olmuş. Sayın Gürsel Tekin'in 'arkadaşlarımla birlikte' diye ifade edeceği bir durum iki gün önce yaşanmış. Zaten daha dosyaya bakmadan alınan kararların yaşamakta olduğunu bunlarla ilgili hazırlıkların yapıldığını açıkça da ortaya koyuyor. Sayın Gürsel Tekin istifa etmiş olduğu partide üyeliği askıya alındığı için ne olur ne olmaz düşüncesi ile karardan bir gün önce üyelik aidatlarının tümünü ödüyor. İl Başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, genel başkan yardımcılığı, genel sekreterlik yapmış bir Cumhuriyet Halk Partili o tarihte üyelik aidatlarını ödememiş de şimdi karardan bir gün önce üyelik aidatlarını ödüyor ve 'arkadaşlarımla birlikte görevin başındayım' diyor. Binaya girmenin de çok önemli olmadığını bu arada sözlerine ekliyor. Bir defa şunu söyleyeyim o dava henüz bitmedi, biz istinafa götürüyoruz. İstinafta bu dava görülecek daha nihai karar verilmiş değil, ama buna rağmen bu hazırlıklar yapılabiliyorsa, bu açıklamalar yapılabiliyorsa, Sayın Adalet Bakanı'nın biraz önce yapmış olduğu açıklamayla bunu ilişkilendirdiğimizde bizim Cumhuriyet Halk Partililer olarak kötü günlere hazırlıklı olmamız lazım."

"DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ, YENECEĞİZ VE BUNU DA AŞACAĞIZ"

Bu günlerin dayanışma ve direnme gücüyle aşılacağını vurgulayan Karayalçın, "Dayanışmamızı, direnme gücümüzü geçmiş yıllarda göstermiştik. Şimdi Parti kıdemlilerinin öncülüğünde, onların deneyimlerinin ışığında bizim yeniden bunu sergilememiz gerekiyor. Dayanışma içinde olacağız, yeneceğiz ve bunu da aşacağız. Kolay değil, biz birçok zorlukları yendik bunu da yeneceğiz. Şimdi eğer kararlar bu doğrultuda çıkarsa ve yönetim değişikliği devlet darbesi ile gündeme gelirse yapılması gereken, ivedilikle, 45 gün içerisinde kim getirilecekse, 45 gün içinde kurultaya gitmesidir" ifadelerini kullandı.

Murat Karayalçın, partide delege seçimlerinin bazı yerlerde tamamlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"45 gün içerisinde var olan delegelerle seçime gidilmeli ve yeniden kurultay yapılmalı. Böyle 1-2 yıl gibi zamanlar söz konusu olamaz ama kim bu unutulur diyorsa bu AKP'nin mantığıdır, AKP'nin ağzıdır. Genel Başkanımız bu aralar tekrar ediyor. AKP'liler demişler ki, 'Ekrem İmamoğlu'nu alırız, başkalarını da alırız bu unutulur.' 19 Mart'ta hapse atıldı, Ekrem İmamoğlu öteki arkadaşlarımız da ardından geldiler unutuldu mu bu, biz bunu unuttuk mu? Türkiye genelindeki mitinglerimize baktığımızda halk bunu unuttu mu? Farklı bir dönemin içerisindeyiz. Yüksek duyarlılıklar taşıyoruz, bu unutulmaz buna dayalı hesaplar yapanlar varsa o hesaplarını değiştirsinler. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir düşünce taşıdığına asla inanmıyorum, inanmak istemiyorum."