Yayınlanma: 19.03.2025 - 21:25

Güncelleme: 19.03.2025 - 21:25

Murat Karayalçın'ın yaşamı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Murat Karayalçın kimdir? Murat Karayalçın kaç yaşında?

MURAT KARAYALÇIN KİMDİR?

Murat Karayalçın 26 Ekim 1943 tarihinde Samsun'da doğdu.

Çocukluğu Samsun'da geçen Karayalçın ilk öğrenimine Samsun'da başladı ailesinin Ankara'ya yerleşmesi ile Ankara'da tamamladı. İlk ve Orta öğrenimini Ankara Mimar Kemal İlkokulu ve Ortaokulunda, Lise öğrenimini ise Ankara Gazi Lisesinde yaptı. Bir süre ODTÜ'ye devam ettikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden 1968 yılında; Birleşik Krallık East Anglia Üniversitesi'nden "Kalkınma Ekonomisi" dalında yüksek lisans derecesi alarak 1977 yılında mezun oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman yardımcısı ve uzman olarak çalıştı. 1978-1979 yıllarında Köy İşleri Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliğinin (Kent-Koop) kurucuları arasında yer alan Karayalçın, Kent-Koop'ta sırasıyla mali sekreterlik, genel sekreterlik ve 1981'den 1991 yılına kadar da Genel Başkanlık görevlerini üstlendi. Karayalçın, 1986-1987 yılları arasında Uluslararası İskan Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği, 1988-1996 yılları arasında ise Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Konut Kooperatifleri Komitesinde Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Kurulduğu tarih olan 1988 yılından 1993 yılı Eylül ayına kadar olan Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Genel Başkanlığı görevlerini sürdürdü.

MURAT KARAYALÇIN'IN SİYASİ YAŞAMI

1993–1994 arasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 1994-1995 arasında Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 1995-1999 arasında CHP Samsun Milletvekili, 1997-1999 arasında TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve 1989-1993 arasında SHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

MURAT KARAYALÇIN'IN ÖZEL YAŞAMI

Murat Karayalçın, Neşe Karayalçın ile evli olup bir erkek çocuk babasıdır.