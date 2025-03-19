Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı videosu dünyada en çok etkileşim alan video oldu

Dünya Ekrem İmamoğlu'na yönelik irade gasbını konuşuyor... Dijital medya analiz şirketi TubularLabs’in verilerine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınırken paylaştığı videoda dünyada son 24 saatte en fazla etkileşim alan içerik oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı videosu dünyada en çok etkileşim alan video oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 20:19

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, hem Türkiye’de hem de dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından birçok uluslararası medya kuruluşu gelişmeleri yakından takip ederken, sosyal medyada da büyük bir etkileşim yaşandı.

Dijital medya analiz şirketi TubularLabs’in verilerine göre, İmamoğlu’nun gözaltına alındığı anlarda X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı video, son 24 saatte dünya genelinde en fazla etkileşim alan içerik oldu. Video, milyonlarca kişi tarafından izlenirken, çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ibb #Saraçhane

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