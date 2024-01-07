Adaylığı belli oldu: Murat Kurum’un ‘Kadir Mısıroğlu’ paylaşımı gündemde

AKP'nin İBB adayı olarak bildirilen eski bakan Murat Kurum'un, Kadir Mısıroğlu’nu andığı bir paylaşımı yeniden gündemde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 12:00
Adaylığı belli oldu: Murat Kurum’un ‘Kadir Mısıroğlu’ paylaşımı gündemde
Abone Ol google-news

AKP, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını duyuracak. Buna göre, Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un adaylığının açıklanması bekleniyor. 

Bu haberle beraber, Kurum’un ‘Fesli Kadir’ olarak bilinen Kadir Mısıroğlu’nun hayatını kaybetmesinden sonra attığı anma mesajı yeniden gündem oldu.

Kurum’un söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

“Rahmet-i Rahman’a kavuşan değerli tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’na Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”


AKP ibb Murat Kurum Kadir Mısıroğlu

İlgili Haberler

Barış Pehlivan haftalar önce yazmıştı... Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!

Barış Pehlivan haftalar önce yazmıştı... Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
Murat Kurum'un adaylığı belli oldu, Ekrem İmamoğlu'ndan ilk paylaşım geldi

Murat Kurum'un adaylığı belli oldu, Ekrem İmamoğlu'ndan ilk paylaşım geldi
Erdoğan tebliğ etti... AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum!

Erdoğan tebliğ etti... AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum!

En Çok Okunan Haberler