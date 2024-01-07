Adaylığı belli oldu: Murat Kurum’un ‘Kadir Mısıroğlu’ paylaşımı gündemde
AKP'nin İBB adayı olarak bildirilen eski bakan Murat Kurum'un, Kadir Mısıroğlu’nu andığı bir paylaşımı yeniden gündemde.
AKP, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını duyuracak. Buna göre, Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un adaylığının açıklanması bekleniyor.
Bu haberle beraber, Kurum’un ‘Fesli Kadir’ olarak bilinen Kadir Mısıroğlu’nun hayatını kaybetmesinden sonra attığı anma mesajı yeniden gündem oldu.
Kurum’un söz konusu paylaşımı şu şekilde:
“Rahmet-i Rahman’a kavuşan değerli tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’na Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”
Rahmet-i Rahman’a kavuşan değerli tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’na Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.— Murat KURUM (@murat_kurum) May 6, 2019
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