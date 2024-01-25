Murat Kurum kullanmıştı: Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’dan ‘Bu Son Olsun’ açıklaması

Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un toplantısında ‘Bu Son Olsun’ şarkısının çalınmasına ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 17:47
Murat Kurum kullanmıştı: Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’dan ‘Bu Son Olsun’ açıklaması
Abone Ol google-news

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, vaatlerini açıkladığı toplantıya ‘Bu son olsun’ şarkısıyla çıktı. 

Sosyal medyada şarkı ile ilgili izinlerin alınıp alınmadığına yönelik bir tartışma başladı.

Tartışmaya son noktayı Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca koydu. 

Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhabalar…

Çok soran oldu topluca cevap vereyim;

‘Bu Son Olsun’ şarkısı babam Cem Karaca’ya ait değil, sözü ve müziği Apaşlar grubundan Mehmet Soyarslan’a ait. Dolayısıyla şarkıyla veya izinle alakalı tasarruf tamamen şarkının sahibini ilgilendirmektedir.”


Cem Karaca haberleri Emrah Karaca haberleri Bu Son Olsun haberleri Murat Kurum haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: İBB Başkan adayı Murat Kurum yol haritasını açıklıyor

Son Dakika: İBB Başkan adayı Murat Kurum yol haritasını açıklıyor
'İstanbul için bir şans' demişti: Dursun Özbek'ten Murat Kurum açıklaması!

'İstanbul için bir şans' demişti: Dursun Özbek'ten Murat Kurum açıklaması!
Murat Kurum 'Kanal İstanbul' sorusunu geçiştirdi

Murat Kurum 'Kanal İstanbul' sorusunu geçiştirdi

En Çok Okunan Haberler