Murat Kurum kullanmıştı: Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’dan ‘Bu Son Olsun’ açıklaması
Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un toplantısında ‘Bu Son Olsun’ şarkısının çalınmasına ilişkin açıklama yaptı.
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, vaatlerini açıkladığı toplantıya ‘Bu son olsun’ şarkısıyla çıktı.
Sosyal medyada şarkı ile ilgili izinlerin alınıp alınmadığına yönelik bir tartışma başladı.
Tartışmaya son noktayı Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca koydu.
Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Herkese merhabalar…
Çok soran oldu topluca cevap vereyim;
‘Bu Son Olsun’ şarkısı babam Cem Karaca’ya ait değil, sözü ve müziği Apaşlar grubundan Mehmet Soyarslan’a ait. Dolayısıyla şarkıyla veya izinle alakalı tasarruf tamamen şarkının sahibini ilgilendirmektedir.”
Herkese merhabalar…— Emrah Karaca (@emrahkaraca76) January 25, 2024
Çok soran oldu topluca cevap vereyim;
"Bu Son Olsun" şarkısı babam Cem Karaca'ya ait değil, sözü ve müziği Apaşlar grubundan Mehmet Soyarslan'a ait. Dolayısıyla şarkıyla veya izinle alakalı tasarruf tamamen şarkının sahibini ilgilendirmektedir .
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