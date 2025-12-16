Murat Ongun açıkladı... İfadeler aynı: İBB dosyasında 'papağan gizli tanık'

İBB dosyasında tutuklu bulunan İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, soruşturma kapsamında bir ayrıntı ortaya çıkardı.

Ongun'un açıkladığına göre, Celal Çakmak isimli şahsın ifadesi ile gizli tanık KAYIN'ın ifadesinin 500 kelime olduğu ve ifadelerinin de aynı olduğu ortaya çıktı.

Ongun, "Bana rüşvet iftirası attıktan sonra, dolandırıcı olduğu ortaya çıkan Celal Çakmak’ın ifadesi yaklaşık 500 kelime. Ne tesadüf, gizli tanık KAYIN’ın da ifadesi 500 kelime" ifadelerini kullandı.

"HEM MÜŞTEKİ HEM ŞÜPHELİ HEM GİZLİ TANIK OLAMAZ"

X hesabından açıklama yapan Ongun, şunları kaydetti:

"ŞAKA DEĞİL! İBB DOSYASINDA PAPAĞAN GİZLİ TANIK OLMUŞ.

Bana rüşvet iftirası attıktan sonra, dolandırıcı olduğu ortaya çıkan Celal Çakmak’ın ifadesi yaklaşık 500 kelime. Ne tesadüf, gizli tanık KAYIN’ın da ifadesi 500 kelime.

TUTARSIZLIK / TESADÜF bununla sınırlı değil. Celal Çakmak ile G.T KAYIN’nın ifadesi 1’e 1 aynı. Yazıyla; birebir aynı. Kelimesi kelimesine AYNI.

Celal Çakmak dosyada müşteki ve şüpheli. Aynı konuda 1 kişi hem müşteki, hem şüpheli hem de gizli tanık olamaz. Bu durumda G.T KAYIN Celal Çakmak olamaz, olmamalı!

Peki G.T KAYIN, Celal Çakmak’ın ifadesinin birebir tekrarını nasıl verebilir? Bu ifade nasıl aynılaşır?

Bu sorunun yanıtı tek.

Gizli Tanık KAYIN olsa olsa Celal Çakmak’ın İfadeye bir birlikte girdiği PAPAĞANI olabilir.

Şaka değil. Olayın başka bir açıklaması yok. Papağandır, papağan"

AYNI İFADELER!

Dosya kapsamında gizli tanık KAYIN ifadesine, "Bakırköy’de bulunan Ali isimli şahsa ait Atilla AVCI isimli şahısla beraber işlettikleri Vatan Otopark işletmesi üzerinden işletmecilere karşı uygulanan baskı ve tehditler neticesinde alınan paralara ilişkin beyanlarda bulunmak istiyorum" sözleri ile başladı.

Çelal Çakmak'ın da ifadeye, "Bakırköy'de bulunan Ali isimli şahsa ait, Atilla AVCI isimli şahısla beraber işlettikleri Vatan Otopark işletmesi üzerinden işletmecilere karşı uygulanan baskı ve tehditler neticesinde alınan paralara ilişkin beyanlarda bulunmak istiyorum" cümlesi ile başladığı görüldü.

İki ifadenin devamında da aynı cümleler dikkat çekti.