Murat Ongun'dan yandaş gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e İmamoğlu yanıtı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 09:58

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’yla bir restoranda oturduğu ve gizli çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Karagöz görüntülerde bir kadehten içki içtiği anlaşılan İmamoğlu hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Ablam bana ‘Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi yessir gördüm’ dedi” sözüne atıfla videonun üstüne “Rabbi yessir” notunu düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ise Karagöz'ün bu paylaşımına yanıt verdi.

"ALLAH KÖTÜ NİYETLİLERİN KALBİNE İYİLİK VERSİN"

Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Sevgili gazeteci kardeşim; Ekrem Bey’in eşiyle hafta sonu geçirdiği zaman kimseden gizli değildir. Ailesine, eşine zaman ayıran ve birlikle vakit geçirenleri karalamak size bir şey kazandırmaz. Allah kötü niyetlilerin kalbine iyilik versin der, geçeriz.”

Sevgili gazeteci kardeşim; Ekrem Bey’in eşiyle hafta sonu geçirdiği zaman kimseden gizli değildir. Ailesine, eşine zaman ayıran ve birlikle vakit geçirenleri karalamak size bir şey kazandırmaz. Allah kötü niyetlilerin kalbine iyilik versin der, geçeriz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 20, 2022

Paylaşımın ardından sosyal medyadan birçok kullanıcı da Karagöz'e tepki gösterdi.

Tepkilerden bazıları şöyle: