İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Peki, Murat Tomruk kimdir? Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk neden ifadeye çağrıldı?

MURAT TOMRUK KİMDİR?

1964 yılında doğan Murat Tomruk 1983 yılda Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Daha sonra University of Massachusetts’de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania’da aynı dalda yüksek lisans yaptı. 1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem’de Endüstri ve Ticari Sektör’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükseldi. Bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu’nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü.

2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, 2020 yılına kadar Setur’da Turizm’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Murat Tomruk Ocak 2020’den itibaren Divan Grubu Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

MURAT TOMRUK'UN ÖZEL HAYATI

Evli ve 2 kız çocuğu sahibi olan Tomruk, ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca biliyor.

MURAT TOMRUK NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

