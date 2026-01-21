AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteci Murat Yetkin'le karşılaşınca verdiği tepki gündem oldu. Erdoğan, Murat Yetkin’i gördüğünde yanındakilere dönerek, "Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?" dedi. Peki, Murat Yetkin kimdir? Gazeteci Murat Yetkin nerede çalışıyor?

MURAT YETKİN KİMDİR?

Murat Yetkin 29 Aralık 1959'da Gaziantep'te doğdu. Yetkin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezun oldu.

Bülent Ecevit’in askeri yönetim altında çıkardığı Arayış dergisinde, 1981 yılında gazeteciliğe başladı. BBC World Service, Deutsche Welle, AFP, Turkish Daily News, Kanal D, NTV ve Sabah’ın bulunduğu yayın organlarında muhabirlik ve haber yöneticiliği yaptı. 2001 Şubat ayından gazetenin kapandığı 2016 yılına kadar Radikal gazetesi Ankara temsilcisi olarak görev aldı. 2011 Mayıs ayında Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmaya başladı ve bu görevinden 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla ayrıldığını açıkladı.

Daha sonra "Yetkin Report" adlı bloğuyla blog haberciliği yapmaya başladı. Bunun dışında kendi adıyla açtığı youtube kanalında haberciliğe devam etmektedir.

Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümünde Süreyya Serdengeçti, Fatih Özatay ve Güven Sak ile birlikte "Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü" dersini vermektedir.

ESERLERİ

Ateş Hattında Aktif Politika - 1992

Tezkere: Irak Krizinin Gerçek Öyküsü - 2004

Avrupa Birliği Bekleme Odasında Türkiye - 2002

Kürt Kapanı: Şam'dan İmralı'ya Öcalan - 2004

Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı - 2017

Meraklısı İçin Casuslar Kitabı - 2018

Meraklısı İçin Darbeler Kitabı - 2020

İyi Günler Bay Başkan - 2022