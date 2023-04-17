Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Millet İttifakı ortaklarıyla iftarda bir araya geldi

Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerle iftarda bir araya gelen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "O plajlarda kamu işletmeciliği anlamında örnektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da örnektir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 15:57
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Millet İttifakı ortaklarıyla iftarda bir araya geldi
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hafta sonu, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin Muratpaşa ilçe örgütleriyle de iftarda bir araya geldi.

Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlenen iftarın ardından Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin çalışmalarını ve devam eden projelerini ittifak ortaklarıyla paylaştı.


Uysal, belediyenin Antalya’nın doğa harikası falezlerden kent sakinlerini denizle buluşturan 5 plajının olduğunu belirterek,  “O plajlarda kamu işletmeciliği anlamında örnektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da örnektir. Bakanlık 2 senedir ücretsiz plajlar açmak zorunda hissetti kendisini. Ona da vesile olduğumuz için mutluyuz” dedi.


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