Muratpaşa Belediyesi, 6. Yöreler Renkler Festivali'ni düzenleyecek

27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dokuz gün boyunca devam edecek festivalin, yaklaşık 7 bin metrekare genişliğe sahip Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda düzenleneceğini söyledi. Festivale bu yıl 53 hemşeri, 9 Yörük ve Antalya’da yerleşik yabancıların kurduğu yedi derneğin katılacağını aktaran Başkan Uysal, festivalde her akşam yemekleri, müzikleri, el sanatlarıyla bir bölge kültürünün temsil edileceğini söyledi.

HERKES BİRİNCİ SINIF

Muratpaşa’nın Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden göç aldığını dile getiren Belediye Başkanı Uysal, “Festivalimizi göç eden insanların birbiriyle kaynaşması ve herkesin kendini birinci sınıf hissetmesini sağlamak için gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin yedi bölgesi, gastronomi ve müzik üzerinden kendini ifade ediyor. Yabancı ülkelerin dernekleri de burada kendilerini gösteriyorlar” diye konuştu. Pandemi nedeniyle iki yıldır festivali düzenleyemediklerine dikkat çeken Başkan Uysal, bu sene katılımda patlama beklediklerini söyledi. Uysal, “Bu yıl on binlerce insanın katılmasını bekliyoruz. Karadeniz akşamında horon, Doğu Anadolu akşamında halay çekiyoruz. Ege akşamında ise zeybek oynuyoruz. Harika bir ortam” ifadelerini kullandı.

"KORUYALIM VE RESTORE EDELİM"

Muratpaşa Belediyesi, ekimde ise Antalya’nın yaşayan antik kenti Kaleiçi’nde düzenledikleri Kaleiçi Old Festivali’nin yedincisini düzenleyeceklerini dile getirdi. Uysal, şunları söyledi:

“Bu festivali ‘Koruyalım ve restore edelim’ çağrısıyla gerçekleştiriyoruz. Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar, Orta Avrupa’ya kadar Akdeniz çanağının bütün yaşayan antik kentleriyle yazıştık. Hâlâ da yazışıyoruz. İlk festivalimize 11 kenti bilet paralarını da ödeyerek zor getirmiştik. Şimdi ise 200 talep oluyor anacak aralarından 40’ını seçiyoruz, diğerlerinden özür dilemek zorunda kalıyoruz.”

Antalya’nın tarihi kent merkezinde, “iğneyle kuyu kazar gibi” yaptıkları çalışmalarla artık bugün 12 ay turizm yapılabildiğini aktaran Başkan Uysal, “Dünyayla etkileşim ortamı oluşturduk” dedi.

Kitle turizminde bir dünya markası olan Antalya’da turizmin çeşitlendirmesinde Muratpaşa Belediyesi’nin çalışmalarıyla alternatiflerin oluştuğunu aktaran Uysal, şöyle devam etti:

"ŞÜPHESİZ DÜNYANIN EN GÜZEL YERİDİR"

“Dünya turizm pazarında maalesef ülkemiz, kültür varlıkları ziyaret edilecek, yolunda, sokağında gezilecek yer gibi değil daha çok otellerinde dinlenilip eğlenilecek yer gibi görülüyor. Ancak bizim Muratpaşa merkezde alternatif turizm noktası oluştu. Denize sıfır alanların yüzde 80’i belediye kafeleri, restoranları ve plajlarından oluşuyor. Böylece insanlar, butik otellerimizde çok hesaplı konaklayıp bizim tesislerimizde yeme içme, denize girme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Antalyamızın o doğa harikası falez sahil bandında hepsi mavi bayraklı beş plajımız var. Hiçbirinde giriş ücreti yok.

Antalyamızın Akdeniz’e uzanan en uç noktası Bababurnu’nda ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’yı ilk ziyaretinde “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir’ dediği noktasının yanı başında birer kafemiz bulunuyor. Ve hesabı isteyene kadar da belediye işletmesi olduğunu anlayamazsınız.”

"DEĞİŞİMİN ARİFESİNDEYİZ"

CHP’nin İstanbul’da yaptığı “Milletin Sesi” mitingini değerlendiren Uysal, insanların daha fazla demokrasi, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, daha çok kaynak ve daha adil paylaşım istediği bir dönemde mitingin kelimenin gerçek anlamıyla “Milletin Sesi” olduğunu söyledi. Bu taleplerin gerçekleşmesine Millet İttifakı’nın öncülük edeceğini dile getiren Başkan Uysal, “Bir değişimin arifesinde olduğumuzu düşünüyorum” dedi.