Muratpaşa Belediyesi, Bakanlığın 'Bambus Koyu' ihalesinin iptali için dava açtı

16 Aralık 2022 Cuma, 11:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya’nın falez sahil bandında bulunan Bambus Koyu’nun günübirlik kullanılması amacıyla 8 Kasım’da ihaleye çıktı. İhale, 185 bin lira yıllık kira muhammen bedel üzerinden başladı.

Muratpaşa Belediyesi, Bakanlıktan altı kez talep ettiği ancak tahsisi ya da kiralaması yapılmayan Koy’un ihalesine, iştiraki Falez A.Ş. ile katıldı. Şirket, 1 milyon 100 bin liraya kadar teklifini yükseltmesine rağmen ihaleden çekilmek zorunda kaldı. İhale, 1 milyon 910 bin lirada sona erdi.

“KIYILAR HALKINDIR, BAMBUS ANTALYA’MIZINDIR”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, altı yıl önce Bambus’a bir firmanın denizden iş ve beton makineleri getirerek yarattığı tahribatın hafızalarda taze olduğunu belirtti. Falez sahil bandında, giriş ücreti olmayan beş mavi bayraklı plajların bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, hedeflerinin Bambus’u da bu plajlar gibi kente kazandırmak olduğunu belirtti. İhaleye de bu amaçla girdiklerini aktaran Uysal, “Kıyılar halkındır. Bambus Antalya’mızındır. Ülkemizin, kamunun yanı hepimizin yararlanması gereken alanlarını ihale etme hastalığından artık kurtarılmalıdır” dedi.

Belediye, ihalenin iptalini ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, Bambus Koyu’nda ihaleye çıkarılan parsellerin devletin hüküm ve tasarrufu altındaki koruma statüsüne sahip alanlar olduğuna dikkat çekilirken, ihale teknik şartnamesinin Kıyı Kanunu’na aykırı olduğu kaydedildi. Söz konusu parsellere özel kullanım izni verilmesinin, kıyıların amacı dışında kullanımına yol açacağının altının çizildiği dava dilekçesinde, ihalenin kıyıların kamu yararına kullanılması amacını ortadan kaldırdığı vurglandı.