Muş - Erzurum kara yolunda heyelan

Muş- Erzurum kara yolu Varto ilçesi yakınlarında heyelan meydana geldi. Yolun bir kısmına kadar gelen toprak ve kayalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

DHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 18:10
Muş - Erzurum kara yolunda heyelan
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Muş’un Varto ilçesinde dünden beri etkili olan sulu kar ve yağmur nedeniyle kara yolunun Tepe köyü mevkinde heyelan meydana geldi.

Yolun bir kısmına kadar gelen toprak ve taş nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği Varto Şantiye Şefi Mehmet Atıf Andiç, yol kenarındaki toprağın kısa sürede taşınacağını belirterek, trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlanması için de gerekli tedbirleri alındığını söyledi.

Toprak kaymasının yaşandığı bölgeye uyarı levhaları dikeceklerini, ekiplerle birlikte bu alanda geniş çaplı inceleme başlatacaklarını ifade eden Andiç, sürücülerin yol uyarı levhaları ile trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı. 

 

 


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