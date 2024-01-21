Muş-Mutki yolunda tipi: Mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Yayınlanma: 21.01.2024 - 17:17

Güncelleme: 21.01.2024 - 17:18

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Muş-Mutki kara yolunun 10’uncu kilometresinde Keymekem Çeşmesi mevkinde 22 araç ve içerisindeki 70 kişi mahsur kaldı.

Durumun 112’ye bildirilmesi üzerine karla mücadele ekipleri harekete geçti.

Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekiplerinin, 3 iş makinesiyle bölgede yürüttüğü 4 saatlik çalışmayla, mahsur kalan 70 kişi ve 22 araç kurtarıldı.