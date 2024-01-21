Muş-Mutki yolunda tipi: Mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Muş-Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 araçta mahsur kalan 70 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 17:17
Muş-Mutki yolunda tipi: Mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
Abone Ol google-news

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Muş-Mutki kara yolunun 10’uncu kilometresinde Keymekem Çeşmesi mevkinde 22 araç ve içerisindeki 70 kişi mahsur kaldı.

Durumun 112’ye bildirilmesi üzerine karla mücadele ekipleri harekete geçti.

Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekiplerinin, 3 iş makinesiyle bölgede yürüttüğü 4 saatlik çalışmayla, mahsur kalan 70 kişi ve 22 araç kurtarıldı. 


İlgili Haberler

‘Pavyon dansı’ gündem olmuştu: Hazar Ergüçlü’nün bölüm başı aldığı ücret öğrenildi

‘Pavyon dansı’ gündem olmuştu: Hazar Ergüçlü’nün bölüm başı aldığı ücret öğrenildi
Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen Türk kadını olmuştu: Bengisu Avcı'nın hedefi 7 Okyanus!

Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen Türk kadını olmuştu: Bengisu Avcı'nın hedefi 7 Okyanus!

En Çok Okunan Haberler