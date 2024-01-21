‘Pavyon dansı’ gündem olmuştu: Hazar Ergüçlü’nün bölüm başı aldığı ücret öğrenildi

Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:58

Güncelleme: 21.01.2024 - 12:59

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı "İnci Taneleri", yakında televizyon izleyicisiyle buluşacak. "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözleriyle başlayan fragmana, pavyonda çalışan "Dilber" karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü’nün dansı damga vurmuştu.

25 Ocak'ta ekrana gelecek olan dizinin yıldızı Ergüçlü'nün bölüm başı alacağı ücreti Müge Dağıstanlı açıkladı.



Gazeteci Müge Dağıstanlı 10Haber'de, dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı 850 bin TL kazandığını açıkladı.

Dizinin ilk bölümünde Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısı çalınmıştı. Dizide Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı ise gündem olmuştu. Binlerce kişi tarafından taklitleri yapılan ve "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözüyle viral olan Dilber karakterinin giydiği kıyafet de satışa sunulduktan dakikalar sonra tükendi.

