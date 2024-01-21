Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen Türk kadını olmuştu: Bengisu Avcı'nın hedefi 7 Okyanus!

Yayınlanma: 21.01.2024 - 15:48

Güncelleme: 21.01.2024 - 15:48

Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen Türk kadını Bengisu Avcı yeni hedefini belirledi.



Açık Su Milli Takımı'nda uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek dereceler kazanan 28 yaşındaki Avcı, 7 Okyanus hedefindeki ilk durağında, 3 Ağustos 2018'de 36 kilometrelik Manş Denizi etabını 11 saat 29 dakikada geçerek 1979'da 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını Nesrin Olgun Arslan'ın derecesini geride bıraktı.

Avcı, 5-6 Eylül 2022'de ise ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'ı bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı geçti. Olumsuz koşullara rağmen yaklaşık 12 saatte parkuru tamamlayarak Türk bayrağı açan Avcı, Catalina Kanalı'nı solo olarak aşan ilk Türk kadını unvanını da elde etti.

İspanya ile Fas arasındaki 3'üncü parkur Cebelitarık Boğazı'nı Ağustos 2023'te geçen Avcı, 16 kilometreyi 3 saat 24 dakika 29 saniyede tamamladı.

Avcı, geçen yıl haziran ayında 7 parkur arasında yer almayan New York'ta 48 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası etabını 9 saatte yüzerek, bunu başaran ilk Türk kadın sporcu oldu.

4'üncü parkur olan Yeni Zelanda için hazırlıklarını deniz suyu sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü Çanakkale Boğazı'nda sürdüren Avcı'nın hedefine ulaşabilmesi için Molokai Kanalı (Hawaii), Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsagaru Kanalı'nı (Japonya) da geçmesi gerekiyor.

"İÇİMDE DURDURULMAZ BİR GÜÇ VAR"

Milli takımda antrenör ve sporcu olarak kariyerini sürdüren Bengisu Avcı, basın mensuplarına, yüzmeye 7 yaşında başladığını, 2010'dan bu yana ultra maraton branşında mücadele ettiğini söyledi.

Avcı, gelecek ay iki önemli maratona çıkacağını bunlardan birinin Romanya'daki "Ice Swimming" organizasyonu, diğerinin 7 Okyanus parkurundan 4'üncüsü olan Yeni Zelanda'daki rekor denemesi olduğunu anlattı.

Rekor denemesine Çanakkale Boğazı'nın soğuk sularında yaptığı antrenmanlarla hazırlandığını aktaran Avcı, sözlerini şöyle konuştu:

"Maraton şubatta Yeni Zelanda'da olacak. İki ada arasındaki 'Cook Strait' parkurunu deneyenler olmasına rağmen şu ana kadar hiçbir Türk sporcu başaramadı. Okyanus aşırı 26 kilometrelik bir parkur. Oceans Seven'da en belirsiz hava şartları olan, zorlu parkurlardan biri. Benim için en zorlu denemelerden biri olacak ama ben hazırım. Nisan ayından beri burada antrenman yapıyorum. Zaten işim bu. İçimde durdurulmaz bir güç var ve kendimi buna hazır hissediyorum. Burada bir Türk kızı olarak Çanakkale'de tarihi sularda antrenman yapmak benim için ayrıca gurur kaynağı."

"KARŞI KARADA İLK DEFA TÜRK BAYRAĞINI AÇMAK İSTİYORUM"

Bengisu Avcı, bu parkuru geçeceğine inandığını, ne kadar yorulursa yorulsun tüm kalbiyle kulaç atmaya devam edeceğini vurguladı.

Türk'ün, Türk kadınının gücünü Yeni Zelanda'daki rekor denemesinde de göstermek istediğini dile getiren Avcı, "Lokasyona iki gün sürecek zorlu yolculukla ulaşacağım. Yeni Zelanda'da mayomun içinde Türk bayrağımı saklayıp finişe çıktığımda karşı karada ilk defa Türk bayrağını açmak istiyorum. Buna inancım tam" ifadesini kullandı.

Avcı, insanların inanmaları halinde hayallerinin ötesine geçebileceğini, bunun için emek verip çalışmak gerektiğini belirtti.

Yeni Zelanda ile Türkiye arasında Çanakkale Savaşları'ndan sonra başlayan dostluğa işaret eden Avcı, "Sporcu olduğumuzda gerçekten savaşların ötesinde bir barış toplumunun içinde oluyoruz. Yeter ki sporla uğraşalım ve kendimizi ferah tutalım" değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde yeni başarılara imza atmak için çalışmalarına ara vermek istemediğini anlatan Avcı, şunları kaydetti.

"Örneğin 10 yıl sonra kendimi 7 Okyanus parkurlarını geçmiş ve arkamdan pek çok sporcuya da eşlik etmiş olarak görüyorum. Ayrıca, Türkiye'de de 7 Okyanus'a benzer başka parkurlar hedefliyorum, bunların yolunu açmak istiyorum. Yurt dışından sporcularımız da bu parkurlara çok ilgililer. Onlara da bu parkurları gösterip gelmelerine teşvik etmek istiyorum; amacım bu."

Avcı, ultra maraton yüzücülüğü alanında yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlamayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.