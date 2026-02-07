Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muş’ta işçi servisi şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!

Muş’ta havalimanı yolu üzerinde işçileri taşıyan servis minibüsünün kaygan zemin nedeniyle şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İşçi servisi olarak kullanılan minibüs, havalimanı yolunda kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki yurttaşların yardımıyla özel araçlarla hastaneye götürülürken, 2 yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş’taki hastanelere sevk edildi.

Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

