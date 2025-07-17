Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Muş önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Muş'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Muş’un telefon kodu kaç? Muş’un alan kodu kaç?

MUŞ'UN TELEFON KODU KAÇ?

Muş iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0436’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Muş için bu kod 436 olarak belirlenmiştir.

MUŞ'UN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.