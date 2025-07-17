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Muş’un telefon kodu kaç? Muş’un alan kodu kaç?

Muş’un telefon kodu kaç? Muş’un alan kodu kaç?

17.07.2025 11:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Muş’un telefon kodu kaç? Muş’un alan kodu kaç?

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Muş, tarihi geçmişi, doğal güzellikleri ve kendine özgü kültürel yapısıyla dikkat çeken bir şehirdir. Telefonla iletişimde Muş’un kendine ait alan kodu bulunuyor. Peki, Muş’un telefon kodu kaç? Muş’un alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Muş önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Muş'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Muş’un telefon kodu kaç? Muş’un alan kodu kaç?

MUŞ'UN TELEFON KODU KAÇ?

Muş iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0436’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Muş için bu kod 436 olarak belirlenmiştir.

MUŞ'UN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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