Muş Varto'da deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: 'Bardağı taşıran son damla olabilir...'
Muş Varto dün gece 4,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Alabalık köyü merkezli deprem görece küçük bir deprem olsa da Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması dikkatlerin bölgeye çevrilmesini sağladı. Görür, "Bardağı taşıran son damla olabilir" dedi.
Muş'un Varto ilçesinde dün saat 21.15'te merkez üssü Alabalık köyü olan bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre ise depremin büyüklüğü 3,6.
"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA..."
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Varto depremi sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaşarak, "bardağı taşıran son damla" ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Naci Görür, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın (DAF) kesişme noktasında gerçekleştiğini açıkladı.
Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem beklendiğini ifade eden Naci Görür, şöyle devam etti:
"Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz."
Alabalık-Varto/Muş’ta 4,2 deprem oldu. Deprem tam KAF ile DAF’ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin Bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz. Sevgiyle pic.twitter.com/U1W4iKpkFd— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 18, 2024
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