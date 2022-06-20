Musa Anter davasının duruşması, zaman aşımına 5 gün kala yapılacak

Gazeteci ve yazar Musa Anter’in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. 20 Eylül'de zaman aşımına uğrayacak olan dava, 15 Eylül’e ertelendi.

ANKA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 19:06
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Gazeteci ve yazar Musa Anter’in 20 Eylül 1992 tarihinde Diyarbakır’da öldürülmesine ilişkin davanın duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.

Duruşmada, sanık Cemil Işık’ın Almanya’da öldürülmesine ilişkin polis amirliğinden gerekli bilginin temini için Adalet Bakanlığı’na yazılan yazıya yine cevap vermediği belirtildi.

Mahkeme heyeti, 20 Eylül'de zaman aşımına uğrayacak olan davanın bir sonraki duruşmasının 15 Eylül’de yapılmasına karar verdi.


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