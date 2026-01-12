Müsavat Dervişoğlu: Bu milleti son kullanma tarihi geçmiş sağlıksız gıdaların kurbanı mı yapacaksınız, utanmıyor musunuz?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğu, tarihi geçmiş ürünlerin raflarda satılmasına ilişkin, "Bu milleti çöpten yemek toplayacak ve pazardan çürükler arasında yiyecek ayıklayacak hale getirdiğiniz yetmedi, şimdi de son kullanma tarihi geçmiş sağlıksız gıdaların kurbanı mı yapacaksınız? Utanmıyor musunuz?" tepkisini gösterdi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin marketlerde satılmasına yönelik haberle ilgili “Zaytung haberi gibi… Bu milleti çöpten yemek toplayacak ve pazardan çürükler arasında yiyecek ayıklayacak hale getirdiğiniz yetmedi, şimdi de son kullanma tarihi geçmiş sağlıksız gıdaların kurbanı mı yapacaksınız? Utanmıyor musunuz?” ifadesini kullandı.