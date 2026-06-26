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Müsavat Dervişoğlu, karne alan öğrencileri kutladı

Müsavat Dervişoğlu, karne alan öğrencileri kutladı

26.06.2026 16:39:00
Güncellenme:
ANKA
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Müsavat Dervişoğlu, karne alan öğrencileri kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla karne alan öğrencileri kutladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin tamamlanması dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Paylaşımında Genel Merkez'i karnesi ile ziyaret eden bir çocuk ile fotoğrafına yer veren Dervişoğlu, "Ahmet bugün takdir belgesini getirdi... Onun nezdinde karnesini alan her bir evladımızı yürekten tebrik ediyorum. Gösterdikleri emek ve gayret için her birini kutluyor, öğretmenlerimize, ailelerimize ve sevgili evlatlarımıza iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı. 

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