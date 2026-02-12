Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.02.2026 16:24:00
Müsavat Dervişoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ziyaret etti

Eskişehir'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ihraç edilen İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın sosyal medya üzerinden kıyafetini hedef gösterdiği Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e ziyarette bulundu.

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık ve kıyafeti üzerinden hedef göstermişti.

Korkmaz'ın paylaşımının kamuoyunda geniş yankı uyandırması sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili resen soruşturma başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yakalanan Korkmaz, sorgusu akabinde 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve partisinden ihraç edilmişti.

DERVİŞOĞLU'NDAN ZİYARET

Yaşananların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mehmet Emin Korkmaz'ın ifadelerini reddettiklerini belirterek sert eleştirilerde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Başkan Güneş'i ziyaret edeceğini açıklayan Dervişoğlu, bugün Mihalgazi İlçesi'ne geldi. Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kapıda karşılayarak makamında ağırladı.

