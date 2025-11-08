Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a '10 Kasım' çağrısı: 'Atatürk'ün ruhuna Kuran okumaya davet ediyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin 4. Olağan İl Kongresi kapsamında Balıkesir'de konuştu.

Dervişoğlu, Kocaeli Müftülüğü'nün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ilçe müftülüklerine gönderdiği, “10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da tüm camilerimizde Mevlid-i Şerif okutulması hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim” talimatı hakkında konuştu.

Dervişoğlu, "Kocaeli’nde bir vali ortaya çıkıyor, diyor ki '10 Kasım Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87'nci yıldönümü. Dolayısıyla Kocaeli’nin camilerinde Mustafa Kemal’in ruhuna Mevlid-i Şerif okutulacak ve Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunulacaktır' diyor. Hemen bir kesim ayaklanıyor ‘camiler bizimdir, bizim camilerimizde O’na Fatiha okutturamazsınız’ diyorlar. Düşünebiliyor musunuz Cumhuriyet’i kuran adamın ölüm yıldönümünde Cumhuriyet’in camilerinde Mustafa Kemal Atatürk’e Fatiha okunmasını yasaklamaya kalkışan hainler topluluğu var bu Türkiye’de” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPTI

Dervişoğlu konuşmasının devamında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Atatürk’ün ruhuna Kuran-ı Kerim okumaya davet ediyorum" dedi.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

“Mustafa Kemal’in koltuğunda şu anda oturan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hakaret onun koltuğuna yapılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edilirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı'na da büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın kıraata ne kadar hakim olduğunu ve Kuran-ı Kerim’i usulü erkanıyla nasıl güzel okuduğunu iyi bilirim. Bu millet Mustafa Kemal’e dua okurken Hacı Bayram Cami’nde olacağım ikindi namazının öncesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Atatürk’ün ruhuna Kuran-ı Kerim okumaya davet ediyorum"